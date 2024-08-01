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首頁　>　社會

女高中生夏令營溯溪溺斃 警調查：1萬2營隊活動無保意外險

橫山警分局今早請業者實地測試水深，事發處測得水深約1.5至2米。（記者廖雪茹攝）

橫山警分局今早請業者實地測試水深，事發處測得水深約1.5至2米。（記者廖雪茹攝）

2024/08/01 13:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新北市15歲黃姓女高中生到新竹縣尖石鄉的武林帖教育訓練營地參加夏令營活動，昨天卻在溯溪時不幸溺斃，警方將業者及兩名教練移送法辦，黃女今天下午相驗。警方初步調查，其中一名教練沒有更新證照，該活動要價1萬2000元，業者竟然沒有替學員投保意外險，相當離譜！

橫山警分局調查，這個由中華民國領導智能教育發展協會所主辦的「2024領導智能歡樂夏令營」，為期5天4夜，由尖石鄉業者武林帖承辦，活動費用1萬2000元，但業者沒有替學員投保意外險。

溯溪行程原排定在第4天，臨時提前在昨天第3天下午舉辦，15名學員身穿救生衣，聽從許姓教練、張姓助教指導，於尖石美人湯附近的錦屏野溪逐一下水溯溪，其中15歲黃姓女高中生，不慎被捲入溪底卡在石縫中，送醫急救仍告不治。

警方調查後，依過失致死罪嫌將徐姓教練、張姓助教以及邊姓業者送辦。

縣長楊文科今早受訪表示，對於這起憾事，縣府感到痛心和惋惜，因為暑假期間許多夏令營舉辦類似活動，他立即要求教育局和交通旅遊處和新北市政府聯繫，交旅處等單位今早也現場勘稽檢討，縣府會嚴格把關相關水域活動，以維護學生的安全。

交旅處副處長張淇銘指出，發生意外的錦屏溪，並非縣府公告的危險水域範圍，這次稽查主要邀集相關局處，針對活動水域範圍、使用設施等安全性及合法性做調查，深入檢討以避免憾事再發生。

橫山警分局今早請業者實地測試水深，事發處測得水深約1.5至2米。警方表示，凱米颱風後，錦屏溪的溪水量比過去高漲。

新竹縣政府交通旅遊等單位今早到尖石鄉武林帖教育訓練營地現場勘稽檢討。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府交通旅遊等單位今早到尖石鄉武林帖教育訓練營地現場勘稽檢討。（記者廖雪茹攝）

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