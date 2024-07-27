桃機舉辦體驗營夜宿膠囊旅館 2天1夜5000元

「桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」活動即日起到7月31日中午11點59分開放報名。（桃園機場公司提供）

2024/07/27 14:35

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場公司今天（27日）公布一年一度「桃園機場體驗營」活動，首度安排學員夜宿全台唯一機場航廈內的膠囊旅館，並與星宇航空合作舉辦，兩天一夜的活動費用要價5千元，共舉辦三梯次、一梯28名學員。

桃園機場公司表示，活動首次與星宇航空合作，安排學員參訪星宇航空運籌中心和維修棚廠等重要營運核心場域，學員們將實境體驗機組人員的專業訓練過程，深入了解航空業運作。

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活動規劃入住機場航廈內的「町·草休行館」，體會夜宿機場的新鮮感，享受夜晚在觀景台欣賞飛機起降的樂趣。全程參加的學員們還可獲得紀念品及參加證書。

​桃園機場旅運量穩定成長，2024上半年客運量2218萬4212人次，已超過疫情前（2019年）同期的9成。機場公司希望透過舉辦體驗營，讓民眾從不同角度實地觀察機場運作，加深對於航空產業的認識。

「桃園機場體驗營－2024夜宿桃機Chill一夏」活動即日起到7月31日中午11點59分，開放網路報名，錄取名單將於8月6日前公布於桃園機場官方臉書粉絲團，歡迎民眾至活動網站報名及了解詳情。

機場公司提醒，體驗營活動唯一報名網址為活動網站，不會透過Line或社群受理報名；報名時僅須提供姓名、聯繫方式等基本資料，機場公司公告錄取名單後，才會通知學員進行匯款及提供個資等報名手續。

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