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炎炎夏日救溺五步、防溺十招 新北消防夏令營400學童參加

新北消防局第四大隊今舉辦消防夏令營，讓學童透過濃煙體驗，了解避難逃生要領。（記者陸運鋒翻攝）

新北消防局第四大隊今舉辦消防夏令營，讓學童透過濃煙體驗，了解避難逃生要領。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/18 14:15

〔記者陸運鋒／新北報導〕炎炎夏日許多民眾前往玩水，新北市消防局第四救災救護大隊今明在新店慈濟靜思堂，舉辦為期2天消防夏令營活動，首日吸引200學童報名，預計2天將有400人參與，讓學童感受真實地震及火災發生時的狀況，還教導學童救溺五步、防溺十招等口訣。

新北市消防局第四大隊表示，此次活動在提升年幼孩童防火與防災知識，除了安排地震體驗車和濃煙體驗，讓學童了解地震可能造成的危害及避難逃生要領，另外還設有人體套桿救生圈及處置體驗，透過兩人互動模擬溺水真實情境，並搭配適齡學童專用救生衣，教導學童救溺五步、防溺十招等口訣。

警消指出，活動中還有九宮格與室內消防栓射水體驗，讓學童體驗消防工作的辛勞。整個夏令營設計了5大站共計10項防火、防災教育課程，讓學童在快樂且多元的學習中，將安全知識帶回家。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋表示，今天首日有200人報名，預計兩天將有400人參與，這次活動不僅讓學童們學習到寶貴的防災知識，更讓他們在實際操作中增強了應對災害的能力，透過這樣的體驗，孩子們能夠更深刻地理解防災的重要性，並在未來遇到緊急情況時，能夠冷靜應對，保護自己和他人的安全。

新北市消防局第四救災救護大隊今舉辦消防夏令營，透過地震體驗車讓學童了解可能造成的危害及避難逃生要領。（記者陸運鋒翻攝）

新北市消防局第四救災救護大隊今舉辦消防夏令營，透過地震體驗車讓學童了解可能造成的危害及避難逃生要領。（記者陸運鋒翻攝）

新北市消防局第四大隊今舉辦消防夏令營，今明吸引400學童參加。（記者陸運鋒翻攝）

新北市消防局第四大隊今舉辦消防夏令營，今明吸引400學童參加。（記者陸運鋒翻攝）

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