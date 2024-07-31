審計部揭國軍自傷致死超越車禍成死亡首因 國防部：研謀風險相應防處措施

審計部表示，國軍心理衛生中心暨三級地區心衛中心人少事多，未能發揮功能。（圖片擷取自審計部報告）

2024/07/31 17:45

〔記者吳哲宇／台北報導〕近年國軍自傷案件頻傳，審計部報告指出，國軍近5年自傷人數逐年上升，成國軍死亡原因首位。同時國軍心輔人員短缺，多數自傷案未曾接受過輔導，現行心理輔導三級防處機制未能有效發掘並及時介入。現行民間仍須透過國軍三級架構回報後始可轉介，使民間無法於個案症候輕微時介入，並降低人員求助意願。審計部建議，國防部應研謀提升心輔人員專業能力，擴大其他政府及民間專業資源協助、改善現行民間輔導資源轉介機制。

國防部回應審計部表示，正研謀風險相應防處措施，以納入國軍114年度心理衛生（輔導）工作實施計畫，管制各軍種應針對自傷案例態樣，訂定符合其單位特性之工作實施計畫；為強化國軍心理照護工作，已邀請衛生福利部心理健康司、社工師公會、諮商心理師公會等專家學者研討國軍三級防處機制有效性；114年起增加鏈結民間輔導資源相關工作計畫及預算，採「不用轉介、自行預約、主動求助、個資保護」方式辦理，提升官兵求助意願。

請繼續往下閱讀...

審計部日前發布2023年中央政府總決算審核報告，指出國軍近5年傷損總人數有539人，但實際上另有198人申領撫卹未列統計，總計737人，顯見國軍傷損態樣之統計數據欠缺完整，且防範作業規定之重點態樣與實際風險趨勢存有落差。

審計部報告揭示，不含因病致傷損人員之737人，其中死亡300人、受傷434人、失蹤3人，其中車禍死亡數自2019年起已呈下降趨勢，但自傷死亡數自2020年起逐步上升，去年超越車禍死亡數，成國軍死亡原因首位。

審計部指出，今年1至5月自傷死亡數達13人，較去年度同期之6人增倍，凸顯近期自傷問題已與國軍規定以營外車禍為防杜重點有所不同；國軍近5年度自傷數，含未遂及已遂，分別為40人、25人、33人、25人、35人，合計158人，其中已遂97人，未遂61人。又自傷者以經濟問題為最多，數據有逐年上升趨勢。

審計部表示，統計158名自傷人員，案發前未經發掘輔導者計130人；列屬初級發掘階段的有13人；屬二級輔導階段以上的計15人。但這些個案量表均紀錄無異常，顯示現行機制未能起效；國軍心理衛生中心暨三級地區心衛中心輔導人員編制465人，陸海空三軍、憲兵、資通電軍指揮部及國防部本部的輔導比介於260：1至820：1間，其中以空軍司令部720：1及國防部本部820：1，心輔人員輔導工作負擔最重，超出規定編配500：1甚多。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

審計部指出，國軍心輔人員短缺，多數自傷案未曾接受過輔導，現行心理輔導三級防處機制未能有效發掘並及時介入。（圖片擷取自審計部報告）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法