不是Cosplay！警察「代班」站超商櫃檯 背後原因超暖

台西警吳詠智深夜臨時「代班」守超商櫃檯。（圖由台西警分局提供）

2024/08/01 13:30

〔記者李文德／雲林報導〕「是真的警察嗎？」上月30日半夜12點左右，台西鄉某超商竟然有警察站櫃檯，讓民眾好奇不已，一問之下才發現原來是因為店員身體不適送醫，警員臨時「代班」守護櫃檯近30分鐘後，正牌店員來接班才讓員警結束這場難忘的勤務，也讓民眾稱讚警察超貼心。

上月30日凌晨12點多，台西派出所接獲民眾報案，稱轄內某處超商大夜班店員身體不適需要救援，警員吳詠智獲報後立即出動，抵達現場後，發現店員已趴在桌上，臉色蒼白，立即通報請救護人員到場協助。店員表示他患有慢性病，上班前忘了服藥，責任心重的他深怕耽誤營業，不願就醫說道「我只要喝溫開水就好了」。

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吳員及救護人員擔憂他發生危險，苦口婆心勸他就醫。吳員向他說「如果真的沒辦法就大門鎖起來，先去醫院看。這是一個工作，你的生命比較重要。」只見店員遲遲不肯答應。

因事發突然，凌晨時分員警第一時間也聯繫不到店長，吳員自告奮勇說「你先去啦！我幫你顧」原本店員還有所疑慮，幾經勸說才同意送往麥寮長庚醫院救治，所幸店員無大礙。

吳詠智回想當時狀況，他表示聯繫到負責人後，就先提及會代班保護好店裡財物安全。當下沒有想太多，只希望店員能夠平安無事，站在櫃檯過程中來購物民眾投來好奇眼神，不時還會問「你是真的警察嗎？不是角色扮演吧！」，經他說明後紛紛豎起大拇指稱讚「好暖心」。

吳詠智表示，這是他從警近9年第一次執勤時臨時「代班」，站在櫃檯差不多半小時後，前來支援代班的店員來接班才結束這場難忘的回憶。

台西警吳詠智深夜臨時「代班」守超商櫃檯財物，讓民眾盛讚「超暖心」。（記者李文德攝）

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