搶白沙媽神轎爭議後 張麗善被怨玉照掛滿火車站

2019-04-29 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣長張麗善先前爆發白沙屯媽祖搶轎爭議，引發社會觀感不佳，近期內有縣民抱怨斗六火車站內吊掛的布幔全都是張麗善迎新春的玉照，認為應該將布幔撤下，引發網友認同。

民眾將斗六火車站內部狀況拍照存證，並上傳至臉書社團「斗六人文社交圈」，當中顯示在車站大廳內的橫樑，掛有紅色、黃色的布幔告示，上頭能見有縣長張麗善手拿紅包的玉照，告示寫著：「幸福豬年、雲林上場」，疑似是從過年期間掛到現在。

PO文民眾指出，「可以麻煩把斗六車站的布簾換成雲林觀光景點的宣傳嗎？？不是已經選舉完了？朋友來這裡，以為我們又要選舉了咧，不管藍綠，這在台鐵的公共空間，我覺得推廣雲林觀光，可以促進地方發展才是最重要的，不是嗎？」

網友們認為這番評語相當中肯，相繼留言提到「這是雲林的政治日常」、「小心被炮，他們很恐怖的」、「請給我們偉大的張縣長一點尊重，好嗎」、「雲林美學」、「善意的提醒不失君子風度」、「同感，真令人難耐」、「正常現象不用罵」、「我覺得她讓我看了尷尬」。

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