神蹟？張麗善靠近白沙屯媽祖 神轎立刻「打R檔」倒退嚕

2019-04-12 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕白沙屯媽祖「粉紅超跑」本月10日在雲林縣長張麗善「跪著恭迎」之下進入西螺大橋，眼尖的網友發現，媽祖神轎在張麗善靠近時突然倒退嚕，有如3年前媽祖閃避魏應交、魏應充的狀況。

雲林縣長張麗善抬神轎引發社會抨擊，她特別錄製影片澄清說明，當時「跪著恭迎馬祖（媽祖）進入到雲林縣，那我沒有搶轎，我用非常虔誠的心歡迎媽祖的到來，是我們洪文華主委特別邀請我來為媽祖抬轎，讓媽祖進入到雲林縣境」、「還特別抬轎到西螺大橋來合影留念」、「我沒有破壞規矩也沒有特別去搶轎」。

臉書粉絲專頁「鄉民挺起來」自製影片打臉張麗善，從中能見到她不是跪著恭迎，「是等到媽祖來了才跪一下子」，當時張麗善靠近媽祖神轎，轎子立刻倒退，「媽祖都倒退了還硬要抬（轎）」，而且就是因為要在橋上拍照，讓整個進香進度大延誤，還造成橋上大塞車。

網友們看完影片後都感到相當中肯，特別留言說，「妹妹佔大位，媽祖當然倒彈！」、「媽祖突然打R檔，超靈驗的！」、「新成語：麗善攔轎」、「媽祖都不想讓妳碰了還硬來，會有報應的」、「白沙屯媽祖不想被綁架」、「妳不po文澄清，我還不知道原來那天在橋上堵那麼久，就是因為妳硬要抬轎拍照啊」。

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