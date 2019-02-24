斗六火車站絆人人行道緊急修復 決暫留禍首「樹命」

2019-02-24 12:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六火車站前人行道地磚脫落，高低不平，21日絆倒一名外勞，當場血流如注送醫；縣府工務處緊急封閉道路後，已進行地磚刨除重舖，希望趕上週一上班日就能恢復通行，地磚隆起的禍源是行道樹，但工務處表示，擔心砍樹社會觀感不好，未來會利用「導根板」改善。

火車站排站「運將」大哥表示，斗六火車站人行道的行道樹樹種有問題，樹根會隆起，不僅導致地磚脫落，高低不平，連一旁的道路也有因而隆起不平，過去就曾因地磚隆起而進行改善工程，如果不將行道樹移除或更新樹種，類似問題還是會一再重演。

縣府工務處表示，民眾在臉書反映人行道地磚高低不平絆倒行人後，就立即封閉該段的人行道，並進行地磚重舖，由於屬於短期緊急修護工程，經費有限，無法將AC道路一併處理，未來會爭取經費，針對火車站前廣場進行專案設計，整體改善。

針對「運將」大哥建議處理行道樹一案，工務處表示，由於行道樹已長的很高，砍除社會觀感不好，未來會利用「導根板」，其特殊的結構可有效導引樹根向下生長，可避免樹根向上生長，造成週圍固定設施或自然景觀的破壞。

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