說了不去又現身 韓國瑜參加韓粉造勢：自然而然去一下

2019-04-28 18:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜意外現身韓粉造勢場，宅神朱學恒批判此事引發部分韓粉攻擊；韓國瑜今表示，不曉得朱學恒有沒被攻擊，但是他自己昨晚是因為參加重機車活動，「旁邊就有很多朋友自動自發」幫他造勢，就「自然而然」過去一下。

韓國瑜先前曾表示，不會出席昨晚的韓粉造勢活動，不料昨晚卻出現剛巧路過、意外現身還上台發言的場景，留給各界許多想像，卻也引發不少批判。

宅神朱學恒透過臉書直言，這種剛好巧合路過的事情，從小到大看過很多次了，想要就大大方方地走進去，這麼困難啊？

網友則留言「國民黨政客都真巧、不是剛好媽祖降駕託夢、就是真巧隔壁有活動不得不去..」、「你沒有親身經歷，你不懂那種感動」、「連朱大都轉向了」、「今晚，我心中韓總已經死了」，但也有部分韓粉位韓國瑜說話，批評宅神不在現場，沒法感受現場情況。

韓國瑜今對此指出，昨晚有1500位重機騎士，原本要在花蓮辦2天1夜活動，後來決定放棄去花蓮，而選擇到高雄、幫高雄拚經濟，所以他若爽約很難交代，而他一去，注意到旁邊有很多朋友自動自發幫他造勢，就自然而然過去一下。

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