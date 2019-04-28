真韓粉落淚！為見韓國瑜 外婆尾七、老娘出院全推掉...

2019-04-28 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜粉絲們昨（28）日在高雄市鳳山區舉辦「歡樂感受新台灣」誓師大會，韓國瑜本人也在活動尾聲時突然出現，1名韓粉受訪時指出，自己「放棄參加外婆忌日，也沒去接剛出院的媽媽」，就是為了見到韓國瑜，被網友認為是「真韓粉」。

根據《中天新聞台》報導，這名韓粉接受記者訪問來到活動現場的歷程，只見他眼眶泛紅、哽咽地對鏡頭說，「今天是我外婆的尾七我沒有去，然後我老娘從台大醫院出來，我也沒有去接她，我一直堅持我要來這裡，我一定要見到韓國瑜」，新聞下方字幕為「為了挺韓放下家人，韓粉愧疚落淚」。

但是不少網友們覺得這名韓粉的行為「實屬大逆不『孝』」，有時間不陪家人，給一個素未謀面的韓國瑜，有網友留言批評「好感動，因為我不支持韓國瑜，證明我智商是正常的」、「爹親娘親不如韓主席親」、「為何我會跟這些人同住一個島上？」、「這個人是真韓粉沒錯，韓粉都是這個樣子滴」、「這個台詞背很久了，我想真是不肖（孝）子孫呦！」。

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