韓粉誓師大會高喊「選總統」 韓國瑜：請再給我一點時間

2019-04-27 21:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚突然出席挺韓民眾舉辦「歡樂感受新台灣」誓師大會，韓國瑜表示，未來誰要選總統就要做到「台灣安全、人民有錢」，台灣人民一定要團結起來，請大家再給他一點時間，很快就會知道答案了。

挺韓民眾今於韓國瑜競選市長勝選鳳山區空地，自發性舉辦「歡樂感受新台灣」誓師大會，韓國瑜原本對外公開不會參加，沒想到今晚仍出席在現場，現場民眾激動，高喊「韓國瑜加油、選總統」，場面熱鬧滾滾。

韓國瑜表示，這幾年來大家過得非常不快樂，很多人好擔心現在、未來及下一代，他參訪美國多個城市，海外僑胞也非常擔心，他到新加坡、馬來西亞賣農產品，新加坡、馬來西亞人也一樣非常擔心，台灣人一定要自立自強、團結起來。

韓國瑜指出，如果台灣人有更美好的生活，為什麼不追求，台灣人會比人家傻嗎？會比人家懶惰嗎？會比人家不喜歡儲蓄嗎？會比不上人家愛朋友、愛家人嗎？台灣人很勤勞、善良、認真、重朋友及家庭、愛儲蓄，所有的美德都有，但為什麼民進黨執政這3年，大家過得這麼辛苦，太多民眾過得不快樂，所以今天這麼多人來，希望韓國瑜勇敢往下一步走。

韓國瑜指出，高雄市民敢投票給韓國瑜，他就大幹一場給大家看，他的想法非常單純，想了在幾個月之後，氣氛開始改變了，他了解大家對於未來的期待感越來越高，大家希望整個台灣能夠翻轉、改變，他強烈地感受到。

韓國瑜要請大家理解他，他剛選上高雄市長幾個月，一定要幫高雄市民來打拚，好好幫大家爭一個成績單，現在有非常多鄉親，希望他能夠一起來幫忙，這他能了解，但是請大家一定要稍安勿躁，因為大家希望高雄、台灣能夠非常和諧、美好。

韓國瑜表示，明年總統大選是真正中華民國生死保衛戰，也是要追求美好生活、杜絕貧困生活的最重要選舉，更是告訴台灣及全世界，台灣人要打開心胸，跟全世界做朋友，再也不要閉關鎖國。

韓國瑜指出，明年總統大選非常重要，他告訴海外華僑，拜託熱愛中華民國，一定要回來投票，很多人感動到眼淚掉下來，既然這麼多人關心、祝福我們，台灣人一定要團結起來，追求更美好的生活。

韓國瑜說，未來台灣人民一定會改變，投票時要絕對無情，要很清楚告訴所有的政治人物，檢驗有沒有認真為老百姓打拚，出來鬼混的政治人物、政黨下台，拜託大家擦亮眼睛，好的政黨、政治人物繼續挺他，不好的一定要淘汰，絕對不要讓政治、社會污染。

韓國瑜感謝韓粉一整天的聚會，他的內心澎湃非常感動，請大家尊重他的決定，再給他一點時間，他有一些話不好講，因為他跟高雄市民有約定，請務必再給他一點時間，明年總統大選一起團結起來，保護中華民國、下一代孩子及整個台灣。

韓國瑜表示，未來誰要選總統就要做到8個字「台灣安全、人民有錢」，他與挺韓民眾一起高喊「台灣安全、人民有錢」，請大家再給他一點時間，很快就會知道答案了。

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