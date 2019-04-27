才說不參加！韓國瑜自打臉現身挺韓大會 網轟：滿口謊言

2019-04-27 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜究竟選不選總統，引起韓粉焦慮。日前有韓粉發起造勢活動，擁護韓國瑜選總統。對此，韓國瑜25日受訪時曾表示自己「不會參加」，不料韓國瑜今（27日）稍早卻以神秘嘉賓身分現身，還發表演說。有就怒轟韓國瑜「滿口謊言」、「一開口就在說謊」！

韓國瑜日前受訪時，表示不會參加27日韓粉舉行的「歡樂感受新台灣」造勢活動，韓國瑜當時表示：「因為在高雄市我當市長，我覺得我個人去，並不是很妥當，我想表述的是這樣 」。

不過今日韓國瑜晚間「路過」現場，還被拱上挺韓大會舞台，發表談話。韓國瑜表示今天看到這麼多人來，看到了一個訊息，「很多人希望我勇敢的走下去」。韓國瑜也說，有些事情他不好說出口，因為跟高雄市民有個約定，「請你們務必給我一點時間，一定會明年1月11日，一定會站起來」，強調「再給我一點時間，很快就知道了」。

對此，網友紛紛怒轟「最愛自己打臉的人」、「就騙子一個」、「不會參加，只會上台」、「真的又會導又會演！一直轉彎自打臉也不覺得羞恥」、「滿口謊言」、「真的就政客了 自打臉」、「台下喊總統，他居然跟著舉拳頭讚聲」、「一開口就在說謊」、「視誠信為無物」！

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