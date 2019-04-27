宅神酸韓國瑜「想要就大方走進去」 臉書慘遭韓粉灌爆！

2019-04-27 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜究竟選不選總統，引起韓粉焦慮。日前有韓粉自發發起「歡樂感受新台灣」，推舉韓國瑜選總統。對此，韓國瑜25日受訪時曾表示自己「不會參加」，不料韓國瑜今（27日）稍早卻以神秘嘉賓身分現身，還發表演說。「宅神」朱學恒就狠酸韓國瑜：「想要就大大方方走進去，這麼困難啊？」結果臉書慘遭韓粉灌爆。

韓國瑜日前表示，自己在高雄當市長，「我覺得我個人去，並不是很妥當」，不過今晚卻碰巧「路過」現場，還被拱上挺韓大會舞台，發表談話。對此，朱學恒狠酸，「這種剛好巧合路過的事情，我從小到大看過很多次了，想要就大大方方的走進去，這麼困難啊？」

對此，不少韓粉氣憤的在朱學恒臉書留言，表示「你沒有親身經歷，你不懂那種感動」、「韓座車從重機場地出來車被包圍跟本開不出去，只好上台安撫群眾情緒」、「名嘴的道德標準總是高高在上的」、「你們越罵韓市長越紅」、「他明知道有人會酸他，但他仍不捨在場的群眾，他心中不計個人榮辱，只有百姓」。

不過朱學恒也不干示弱，在臉書回擊要退讚的韓粉表示「要滾的趕快滾囉，這種退讚勒索我看很多了」，更酸回「看到他說謊我也覺得蠻感動的」、「說謊真是太不得已了，太接地氣了」、「估計韓粉都覺得是別人的錯，都是別人噁心，都是別人說謊，都是郭台銘花錢買的」。

朱學恒臉書請見

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