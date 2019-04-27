談台北世大運 柯文哲又酸議員：專案報告不是遲到就是缺席

2019-04-27 15:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2017年台北市舉辦世大運，選手比賽表現傑出，讓主辦單位台北市長柯文哲獲得好評，柯也十分以成功舉辦世大運為傲。柯文哲今日下午受邀出席出席國際扶輪聯合例會，並以籌辦世大運為題進行演講，柯文哲說，台北世大運花費相當長時間舉辦，在前總統馬英九任內，台灣與中國關係交好，不曉得中國為什麼放水沒阻擋拿到主辦權，台北市成功舉辦世大運，現在有準備亞運，要申請看看，但國際局勢要克服中國這一關。

柯文哲強調，台北市政府有能力舉辦世大運，亞運也沒問題。不過，柯文哲回憶籌辦過程，感嘆世大運成功以後，參加（台灣英雄大遊行）遊行的人很多，但在這之前，台灣社會大多是幫忙不多、嘲笑謾罵比較多。

柯引述媒體當時的民調，指出世大運前一年調查發現63%民眾對世大運沒有興趣，「廢話，一年前還很久怎麼有興趣」；柯又說，當時世大運選手村也被罵掉漆、周邊商品滯銷、門票票房慘僅賣出一成，但絕大多數人不會在世大運半年前就去買門票。

柯文哲表示，當時民調顯示許多人對大型賽事在舉辦前半年沒反應，在社會人口裡面，有15%的人連總統是誰他也不知道，不關心世界，所以把精神分裂症、蒙古癡呆症扣一扣差不多，所以民調規模最多只有85%，表態率超過85%的民調就有問題。

每天被逼問是否參選2020總統的柯文哲也幽默說，他在世大運最後一刻才學會的是，總統大選不用急著表態，現在做什麼都是浪費力氣，當時議會要求要開專案報告，真的去專案報告沒人來，（議員）不是遲到就是缺席，這就是社會常態，「罵你的人很多、幫忙的人少，但把你的事做好就好。」場下觀眾

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