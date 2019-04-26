郭台銘「後宮說」 賴清德：不該有皇帝威權心態

2019-04-26 12:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續進行中，由前行政院長賴清德對上蔡英文總統。針對鴻海董事長郭台銘說，「軍國大事，後宮不宜干政。」賴清德今天於臉書批評，台灣是民主國家，總統要為人民服務，不該有皇帝威權心態，妻子不是後宮，是作夥守護台灣的重要夥伴。賴清德也同時對於昨日跟他出席同場記者會的作家吳祥輝批評蔡英文言論表達不認同。

賴清德表示，今天台灣能有自由民主、安居生活，感謝無數女性在職場、家庭、政界等各領域付出。在眾多前輩努力下，讓我們從重男輕女走入性別平權的社會，讓台灣的性別平等成為亞洲第1名，全世界第8名，超越芬蘭、冰島及德國。

不認同吳祥輝批評蔡總統 賴：女性參政是性平進步成果

賴進一步說，昨天台灣社舉辦「全民反併吞、護主權」記者會，他應邀出席記者會，在會上強調台灣此刻需要立即推動「反併吞法」防阻中國併吞，捍衛台灣主權。遺憾的是，記者會上，來賓之一吳祥輝先生以激烈言語批評蔡英文總統，記者會後，網路上流傳以性別歧視的語言對蔡英文總統進行人身攻擊，詆毀女性在公共領域的付出，忽略「女性參政」是台灣性別平權的進步成果。

賴清德強調，民進黨總統初選應是一場良性競爭，不該淪為性別歧視的辱罵戰場。「我們都熱愛台灣這塊土地，讓我們一起努力，尊重女性，團結台灣為性別平權的民主國家。」

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