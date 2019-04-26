後宮干政？韓國瑜：抹黑我坐火車都坐不完

2019-04-26 10:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對鴻海董事長郭台銘受訪時，曾講說「軍國大事後宮不要干政」，是否意有所指？高雄市長韓國瑜今早強調，沒有任何后宮干政可言，「現在有些人很著急把我們整個家庭抹黑，抹黑韓國瑜是坐火車都坐不完」。

郭台銘投入國民黨總統初選，昨接受媒體訪問時透露，在他宣布的第一天，妻子曾馨瑩就離家出走了，他晚上回家還要當奶爸，這也是他現在面臨的最大難題。

郭台銘坦言，妻子曾私下向友人表達反對，還說要派大女兒去遊說他放棄參選。但他明白表示，「軍國大事後宮不要干政」，和太太已經一個禮拜沒見到面，等見面後還要繼續說服她。

媒體今早詢問韓國瑜，郭台銘「軍國大事後宮不要干政」這番話是否意有所指？

韓國瑜表示：「我不會這樣去想，而且我們家也不允許，後宮干政的話怎麼可能，我內人她所有看的，都是弱勢族群，要不就是殘障孩子。」

韓國瑜說，李佳芬就是代表他，是因為他沒有時間的關係，她統統看這些弱勢，沒有任何後宮干政可言。

韓國瑜愈講愈氣說：「現在有些人，很著急把我們整個家庭抹黑，現在抹黑韓國瑜是坐火車都坐不完，沒有關係，慢慢來，不分什麼顏色放馬過來，但你要講得有道理。」

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