郭台銘：我同樣嫌惡權貴政治密室協商

2019-04-23 13:54

〔記者陳柔蓁／台北報導〕高雄市長韓國瑜今日上午表示不參加初選，人在國外的郭台銘第一時間以臉書回應，認同韓國瑜對於「長久以來權貴政治熱衷於密室協商」的嫌惡，對黨中央至今連1個最簡單的初選規則，都還千變萬化不能確定，這對我這個政治素人來說，實在難以想像。

以下是郭董臉書全文：

我目前人在國外，聽聞韓市長在高度聲量勸進下，對於是否參選國民黨黨內初選，做了5點聲明。首先，有件事情我非常認同他，他對於「長久以來權貴政治熱衷於密室協商」的嫌惡，在我宣示參選這幾天以來，深有同感。因為，黨中央至今連1個最簡單的初選規則，都還千變萬化不能確定，這對我一個一輩子辦實業、做實事的政治素人來說，實在難以想像。

因此，我首要呼籲，務請黨中央在初選制度上開大門、走大路，儘速全面公平、公正、公開決定初選規則。我想黨中央大可將韓市長所表達的意願納入考量，為他打造方便參加初選的前提或規則，因為國民黨的團結才是我最衷心的期盼。

我要強調，「只有中華民國的勝利，才有國民黨的勝利」，國民黨現在和以後的一切作為，都必須堅守這個「中華民國優先」的思維，國民黨必須為中華民國服務，為了朝著「中華民國勝利」的總目標前進。

國民黨黨內的民主初選是要讓選民對比目前胡作非為的民進黨，看看他們的面貌。因此我們要的不只是國民黨的民主勝利，我們要的更是中華民國的民主勝利。

郭台銘，作為一個熱愛中華民國的國民黨黨員，我誠心希望所有黨內有意願，有聲望且有能力的優秀同志，都能一起進到民主初選制度中來公平且良性的競爭，最後無論是誰出線，我相信只要是公平、公正、公開民主程序產生的黨提名人，都必然能團結全黨重回執政。

最後，郭台銘在此表明，經由公平，公正，公開的民主程序，我一定會走完國民黨黨內的民主初選，而且有信心帶領國民黨最後贏得總統大選，讓中華民國重新回到和平、安全、經濟、未來的發展正道。

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