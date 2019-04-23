郭台銘參加總統初選 香港新聞之花：國民黨沒人了

2019-04-23 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘日前宣布參與國民黨黨內總統初選，現任一介傳媒CEO的香港前記者張寶華昨在臉書發文分享自己的看法，對於郭台銘說要選總統是因媽祖托夢給他，張寶華說「連嚴肅的問題也可以神怪化，你說是什麼質素」，並酸像郭台銘這樣花邊新聞多到不得了的，過去連想都不敢想可以出來選，直言「國民黨沒人」了。

曾當過電視台新聞記者的張寶華，曾因美麗外表被封「新聞之花」，她昨日在臉書針對郭台銘宣布參選一事分享看法，文中開頭就指出，郭台銘說要選總統，理由是因媽祖托夢給他，張寶華對此表示「渾噩的世道，連嚴肅的問題也可以神怪化，你說是什麼質素？」接著張寶華指出，很多香港人認識郭台銘都是由八卦新聞那裡知道，在過去來說，像郭台銘這樣花邊新聞多到不得了的，生意關係千絲萬縷的，恐怕連想都不敢想，但現在國民黨沒人，「韓國瑜未夠班，但抬一抬轎卻可以：除了他（郭台銘），台灣誰人可以直通白宮？直達中南海？一副捨他其誰的模樣。」

張寶華也說「一切看來都已經準備就緒，國民黨內的人事也已經協調好了，又有媽祖endorse（擁護），看來郭台銘的勝數是相當大的。中國人迷信，在古代帝王出世，一定說是有什麼天文異象；甚至起兵造反，都一定是說找到什麼什麼指示，要其為公義而戰…即使現在已經是iphone年代，中國人這一套還是千古不變。」

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