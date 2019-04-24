郝龍斌否認勸進 了解郭台銘有意願後向吳敦義報告

2019-04-24 15:33

〔記者施曉光／台北報導〕針對黨內挺韓人士質疑既然鼓勵鴻海董事長郭台銘出來參選，就應該大方表態，不要搞「密室協商」，否則外界觀感不好，國民黨副主席郝龍斌今日受訪表示，「誰有能力勸得動郭董出來？」強調郭的參選完全是出於個人意志與使命感，他只是把郭的參選意願相關訊息告知黨主席吳敦義。

郝龍斌說，現在外面傳言很多，一個愛國民黨、愛郭台銘、愛韓國瑜的人，「愛他們就不要傷害他們」，他希望未來國民黨是「強強聯手」，共同打拼，不要再讓有心人士見縫插針，親痛仇快。

郝龍斌強調，國民黨中央沒有任何的密室協商，現在只是初選機制多了一位候選人郭台銘，國民黨不僅要辦公平、公正、公開的初選，也要把所有勝選可能的人都放入民調比較，同時要解除韓國瑜的困擾，讓韓也能變成候選人之一。

他說，黨中央了解韓國瑜現在的困難與困擾，「愛他就要幫他解決困難」，在高雄市議會開議期間讓韓國瑜做任何表態或動作，都會是一種傷害，「傷害韓國瑜，就是傷害國民黨」，因此黨內初選不必急，無論對郭台銘、對韓國瑜都一樣，要把所有可能勝選的人都放到伸展台，透過大家能接受的初選機制，產生最強人選。

對於中常委提案要求初選改行全民調，並制訂特別提名辦法，郝龍斌說，大家現在不要有既定想法，應該先了解並解決各個候選人的困難，然後產生最強人選，所以事緩則圓。

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