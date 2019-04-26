郭台銘稱後宮不干政 馬英九：我對太太非常非常尊重

2019-04-26 11:17

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨天接受媒體訪問時脫口而出一句「軍國大事，後宮不要干政」，成為今天台灣社會議論的兩性話題，前總統馬英九今天上午出席「國際蘭馨交流協會中華民國總會2019台灣專區年會」活動致詞時，面對在場女性一再強調自己對婦女特別尊重，對太太周美青是「非常非常的尊重」。

馬英九表示，大會主席介紹他非常重視婦女權益，他是「非重視不可」，因為他家有8口人，除了自己與已故父親馬鶴凌，其他都是女人，而且自己結婚後一家4口，只有他1個是男人，是「少數民族」，所以對婦女特別尊重。

馬英九接著說，「我對太太非常非常尊重」，「謙卑、謙卑再謙卑」，「她是我心中最軟的一塊，如果要偏心，一定偏她，不會偏別人」，基於愛屋及烏，他也儘可能保障、尊重婦女。

馬英九還說，台灣兩性平權的表現在國際上不差，中華民國婦女能在國際領域出人頭地，展現我們是保障婦女的高品質社會，對全體台灣是一件光榮的事，他希望讓大家知道中華民國是尊重女性的國家，不但男女平權，對婦女還有很多特殊的保障。

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