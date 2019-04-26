意有所指 郭：後宮不要干政

2019-04-26

真正的貿易不是放幾個人來觀光、買芭樂…

〔記者陳柔蓁、葛祐豪／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘投入國民黨總統初選，郭台銘昨接受媒體訪問時透露，在他宣布的第一天，妻子曾馨瑩就離家出走了，他晚上回家還要當奶爸，這也是他現在面臨的最大難題。

郭台銘坦言，妻子曾私下向友人表達反對，還說要派大女兒去遊說爸爸放棄參選。但他明白表示，「軍國大事後宮不要干政」，和太太已經一個禮拜沒見到面，等見面後還要繼續說服她。

太太反對參選 是現在最大難題

對於郭台銘「後宮不要干政」的說法，外界認為是暗批高雄市長韓國瑜，高市新聞局長王淺秋表示，不予回應。

郭台銘昨接受多家電子媒體訪問，公開宣告要從商轉政，「今天是我轉換人生跑道第一天！」他強調，要改變整個台灣政治生態，並善用他累積的人脈，為台灣取得走出去鑰匙，甚至，北京封鎖台灣，他就要與之對話。

郭台銘說，決定角逐總統初選的初衷，是希望把自己四十五年前創業的經驗，給台灣社會參考；他參選「不為家務事只為廟堂事，為社會、為國家」，雖然太太反對他的政治路，認為他的個性不適合做政治，甚至已經離家出走，但他毅然決然。被問及母親是否支持自己選總統？郭台銘說：「我媽媽是默默支持我，因為她走過苦難。」

郭台銘說，他的競選口號，也是他為台灣發展訂下的四主軸：「和平、安定、經濟、未來。」郭今天將赴新竹科學園區座談，傾聽企業心聲。他說，「我大概知道五缺缺什麼、怎麼解決？」不同於很多政治人物作完秀就掰掰、沒下文的作法，他要政治替經濟服務，他懂企業急的是什麼，大、中、小企業都不投資的原因，要有人投資，年輕人才有工作機會，才看得到未來。

北京封鎖台灣 就要和他對話

郭台銘認為，台灣不能參加各種區域型經濟合作組織，這個困擾是北京造成的，不是華盛頓。台灣政府卻持續跟美國抱怨中國打壓，如果跟美國溝通有效，為什麼這個狀況無法解決？因美國沒有能力立刻讓台灣去參加區域經濟組織，更深一層原因，在於美國是重商主義的國家，在市場原則下，美國不一定為台灣說話，因美國黃豆也需要中國市場，因此鑰匙不在美國，在北京，北京卻因與台灣沒有對話機制不能開門。

郭認為，中國持續封鎖台灣，因為中、台之間沒有對話管道，沒對話就會有很多危機。郭台銘說，若他是主事者，遇到阻撓就直接問北京「為什麼不讓我們參加、不給我們鑰匙」，「誰阻撓我們，我就要對話」。

郭台銘指出，台灣還是需要參加區域經濟，參與區域經濟的目的是做貿易，而真正的貿易不是放幾個人來觀光、買芭樂，而是公公正正、堂皇地去參加區域組織、談稅的條件。

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