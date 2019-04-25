馬祖八八坑道前放韓國瑜人形立牌 遊客怨影響景觀

2019-04-25 17:22

〔記者盧賢秀／綜合報導〕連江縣馬祖酒廠推出「韓國瑜拚經濟」Q版紀念酒，並以韓國輸人形立牌宣傳，最近馬祖藍眼淚大爆發，遊客要求酒廠不要在八八坑道前放韓國瑜人像，影響觀光客照相全景，昨天酒廠就韓國瑜人形立牌收起來了。馬祖酒廠總經理劉九銘說，紀念酒已賣完，也達到宣傳效果，才把人形立牌收起來。

馬祖酒廠搭上「韓流」，去年底推出韓國瑜拼經濟Q版紀念酒，限量供應，瓶身貼上韓國瑜競選拚經濟Ｑ版貼紙；並製作了人形立牌放在酒廠門口和八八坑道口宣傳，很快就賣完了。

最近馬祖藍眼淚爆量，島上遊客增加，有人喜歡韓國瑜，也有人不愛看，4月20日就有民眾在馬祖資訊網PO文，要求酒廠不要在八八坑道前放置韓國瑜人像，會影響觀光客照相全景，昨天酒廠已把八八坑道前的韓國瑜人形立牌收起來了。

劉九銘說，在韓國瑜就職典禮時，韓國瑜拚經濟Q版紀念酒在愛河公益攤位義賣，捐了20多萬元照顧高雄偏鄉兒童回饋，紀念酒也很快就賣完了，也已經達到宣傳效果，才把韓國輸人像立牌收起來。

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