誰是權貴？韓國瑜5點聲明惹議 連黃智賢都開砲

2019-04-25 16:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜拋出五點聲明以來，外界批評聲不斷，連之前很挺韓國瑜的名嘴黃智賢，今天下午也透過臉書開砲。

黃智賢說，韓國瑜指控國民黨權貴密室協商，究竟是指誰？既然要指控，為什麼韓國瑜不把話說清楚？誰是權貴？以今天的態勢，難道韓國瑜不是國民黨內最有權有勢的少數人？

黃智賢說，韓國瑜太太李佳芬說被人背後開槍，是指被國民黨背後開槍？密室協商，背後開槍，是指郭台銘表態參加初選嗎？以郭台銘的身分，國民黨有誰可以叫得動他？為什麼郭台銘參選，叫背後開槍？

黃智賢指出，為什麼郭台銘不能參選？韓國瑜自己，由始至終，都說「到目前為止，2020不在考量中」，國民黨裡，到底有誰對不起韓國瑜？有誰有膽子可以卡韓？用這麼重的話駡自己的黨，理應把話講清楚。韓國瑜為什麼不把話說清楚？

黃智賢強調，民調上，韓國瑜全勝，郭台銘緊追。韓國瑜的意思是，國民黨只能直接徵召他？國民黨內其他人，除了他，不能有人有權力參選？而他要所有人明白，他雖說2020不在考量中，但大家要體察他的不得已。

黃智賢最後說：「所以韓國瑜搞了半天，是『要』的意思，而且要所有人放棄應有的權力（權利），不然就是背後開槍嗎？」

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