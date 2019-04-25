「演驚悚片觀眾會跑光」 朱立倫：快來演家庭倫理大喜劇

2019-04-25 11:33

〔記者陳昀／台北報導〕表態角逐國民黨總統初選的前新北市長朱立倫，過去倡導「全民調」被黨主席吳敦義多次打槍，但近來黨中央又因高雄市長韓國瑜「不排除」全民調；對此，朱立倫到華山文創園區參觀2019台灣文博會時受訪說，大家都在看，不要演成驚悚片、讓觀眾跑光，盼趕快團結上演「家庭倫理大喜劇」。

被問及「全民調兜回來，覺得是完成心願還是被耍？」朱立倫說，「所以我說，過程中大家都在看」，無論是文藝片演到武俠片、科幻片都沒關係，但不要忘了觀眾都在看，趕快來演「家庭倫理大喜劇」，否則演成驚悚片就糟糕了，不能讓觀眾跑光，大家要和諧團結是靠團隊力量，不是個人；另黨主席吳敦義還未邀請見面。

媒體問到「黨中央為郭、韓量身打造初選制度，還有必要繼續嗎？」朱立倫說，正式辦法還沒出來，只能說多給吳敦義空間，也給韓國瑜一些時間，不知道郭台銘是否需要一些時間，他反正是黨員就是了。

被問及「佛系選戰會不會改變策略？」朱立倫反問「我很佛嗎？」他說，要比吵架王，自己的確比不過蔡英文總統，近來比吵架聲量都大幅提升，他也一直在思考要不要吵，但想想再怎麼比都比不過周星馳，還是讓周星馳來當吵架王，不要讓吵架王當台灣總統。

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