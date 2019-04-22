郭台銘投入國民黨總統初選 民調指藍軍最大受害者是他…

2019-04-22 12:12

〔記者謝君臨／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘日前宣布將投入國民黨總統初選，引發震撼；根據綠黨所做的全手機民調發現，藍營黨內初選部分，郭董聲勢雖大，但目前仍不敵高雄市長韓國瑜的「韓流」，韓、郭名列一、二，至於前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，及國民黨主席吳敦義則明顯被邊緣化，朱則是最大受害者。

綠黨今舉行「郭台銘參戰，2020誰當總統？」記者會，由綠黨桃園市議員王浩宇主持，會中邀請台師大政研所教授范世平、東吳大學法律系教授張宇韶與談。

在國民黨黨內初選部分，調查人員主動提示韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平等4個人選，其中韓獲31.2%支持、郭占28.1%，王有16%，僅12.2%選擇朱，對比上一次綠黨民調，郭參選後朱落居第4，是郭參選後最大的受害者，而韓就算在郭參選後，還是維持一定領先，仍是國民黨初選最有力的競爭者。

范世平表示，郭台銘近來頻頻占據媒體版面，從台美關係法40週年記者會、印太戰略會議中大飆蕭美琴，到接受國民黨頒發的榮譽狀，一連串的舉動可以說是占盡版面，但從民調的數據看來，似乎有點叫好不叫座，對比藍綠政治人物，位居第3，落後韓國瑜、蔡英文，在國民黨中則是屈居第2。

張宇韶指出，郭台銘上週博命演出，傳達幾個很重要的印象給大家，他為何要怒嗆蕭美琴，他在搶奪反民進黨的第一把交椅，第二，怒嗆的場合在AIT，想訴諸國際化形象，更重要的，郭是「發大財2.0」，並具有領袖特質；郭台銘這個角色，對韓國瑜有替代性、取代性，但仍不能小看韓。

張宇韶分析，韓國瑜有很強的特色，除了民粹、接地氣，代表的是相對剝奪感，「韓流」效應外擴源於反民進黨大旗；人進貨出發大財，也是其主張；郭有的國際化跟領袖特質，恰恰也暴露出他的不足，造成叫好不叫座；韓的「太監說」則保持政治動能，在特定媒體及韓粉的助威之下，是韓維持一定聲量的原因。

本次訪問於4月19、20日進行調查。成功訪問1,011位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1%。調查採用全部手機調查，以NCC公布手機前綴號碼加上隨機產生後6碼進行抽樣。

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