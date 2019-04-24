談初選 朱立倫：若國民黨和民進黨一樣怎麼說服選民？

2019-04-24 19:12

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨聲明「無法參加現行制度的初選」，國民黨中常會今做成決議，無論主動參選或被動有意願參選總統的人都將全部納入初選機制，已表態參選總統的前新北市長朱立倫傍晚透過臉書強調，必須堅持程序正義，如果國民黨在初選的表現跟民進黨一樣，怎麼說服選民支持？

朱立倫傍晚在臉書發文表示，近來國民黨的總統初選沸沸揚揚，黨內外議論不斷。身為參選人之一，他有義務表達幾個看法。朱立倫認為，這場提名、初選之爭，國民黨應該有「三個必須」。不但要爭勝，更要爭是非，爭千秋。

朱立倫強調，第一個必須是「必須找出最強將」。民進黨的執政招致天怒人怨，所以國民黨必須重新執政；要能重新執政，就必須找出最強將。「國民黨必須成功，成功不必在我」，就是這個道理。因此自始至終，朱立倫都支持國民黨中央用任何方式提名最強的人出戰，包括直接徵召。而這段期間，「我正努力讓自己成為國民黨最強的候選人」。

朱立倫說，第二個必須是「初選必須是比好，不能比爛」。國民黨過去總被外界形容是「內鬥內行，外鬥外行」，這次總統提名，不同的支持者之間，已經有許多不好的攻訐聲音傳出，平心而論，朱立倫也是受害人之一。

朱立倫表示，「我們必須捫心自問」，這樣的選戰過程，到底是有利於國民黨，還是害了國民黨？「我相信包括我自己、曾擔任立法院大家長20多年的王金平院長，鴻海的郭台銘董事長，或者尚未投入初選的韓國瑜市長，都是適合的、是可以改變台灣的適合人選，可以代表國民黨出戰」，國民黨應該要因為有這樣的金牌先發陣容感到驕傲，絕不是因此而親痛仇快。

朱立倫強調，第三個必須是「必須做好民主示範」。蔡英文總統評判民進黨的初選，竟說初選會導致敗選，還說民調會導致分裂，這種「反民主」的言論，國民黨應該引以為戒。

朱立倫指出，這次提名，大家不但都在看國民黨怎麼做，自然也會拿來和民進黨比較。如果國民黨表現出來，是和民進黨一樣的，要怎麼說服選民支持？所以不管是徵召、初選或者其他方式，國民黨必須堅持程序正義，讓外界看看國民黨是一個真正堅守民主價值的政黨。

最後，朱立倫再強調，國民黨的總統提名，不只是國民黨的家務事，更是每一位選民怎麼看國民黨的重要大事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/