「王郭會」立院上演 王金平：初選改全民調不公平

2019-04-24 18:24

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨中常會今天決議，無論「主動參選或被動有意願參選總統的人」，全部納入初選機制，且不排除全民調；已表態參選的前立法院長王金平下午在參加節目錄影與模仿藝人上演「王郭會」，會後受訪直言，改為全民調「不公平」，但針對黨中央是否幫高雄市長韓國瑜解套，沒有正面回應。

藝人郭子乾今天巧扮同樣要角逐國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，到王金平立院辦公室錄影，上演另類「王郭會」；王金平簽書送給「郭董」郭子乾時還說，「郭董台銘已經送過」。

王金平會後受訪表示，黨中央還沒提出具體辦法，但把三七制改成全民調，對已經經營黨員投票的候選人不公平。

被問到「能接受嗎？」王金平回應：「我認為是不公平的，接不接受另一回事。」

但怎麼做才公平？王金平說，還是等真正的細節出來再說，只是，突然改變「三七制」就是不公平。

對於是否覺得黨中央在幫韓國瑜解套？王金平四兩撥千斤地說，他沒有詳細了解，才剛知道中常會決議；記者詢問「有機會跟韓國瑜見面」？這時郭子乾搶先「代答」，希望促進大家合作、不要競爭，團結為台灣選出好好做事的好總統；王金平也笑說「他可以當我的代言人」。

王金平重申，他「關關難過關關過」，一路選到明年一月十一日；被問到「國民黨徵召你願意嗎」？王金平說，依照提名機制來就好，並表示，這次選舉最大難題，就是黨中央提名辦法一遍再變，讓人不能接受。

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