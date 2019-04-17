歡迎郭台銘參與初選 朱立倫：媽祖不會託夢叫我選總統

2019-04-17 19:49

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘宣布要參與國民黨總統初選，已表態參選總統的前新北市長朱立倫今晚說，對郭台銘參選，他表達正面、歡迎的態度，而「徵召韓全力支持，辦初選全力以赴」的態度不變，呼籲國民黨中央儘快的能夠訂定出明確辦法。

朱立倫今晚參加講座活動前受訪，對於郭台銘宣布參選，朱立倫說，他以正面、歡迎的態度，歡迎郭台銘回到國民黨的大家庭，郭台銘是國民黨忠貞的黨員，也以正面的態度看待郭台銘願意為台灣、為中華民國努力。

朱立倫說，2020這場仗，國民黨一定要嬴，台灣一定要嬴，最重要的原因就是，台灣的經濟衰退，兩岸的和平受到很大挑戰，國民黨一定要嬴，為中華民國嬴。

朱立倫也說，他很感慨一個這麼傑出、成功的企業家願意投入政治，這代表現在執政的民進黨政府真的已經把台灣經濟搞到大家受不了了，也是企業界都想投入這場選戰的重要原因。

對於郭台銘表態參加初選、不接受徵召，朱立倫指出，他從頭到尾都強調「兩個全力」，「徵召韓全力支持，辦初選全力以赴」，這是他一向的態度，但現在高雄市長韓國瑜還沒有回來，「你們不要馬上就跳躍到下一步了好不好？」朱立倫要大家不要看到新的郭董，忘了韓市長，明天韓國瑜回國，還是要給他歡迎。

至於是否跟郭台銘搭配合作？朱立倫則說，現在連初選辦法都沒有。但郭台銘今天講很好，希望國民黨中央儘快的能夠訂定出明確的辦法。如果徵召韓，他全力支持，就沒有初選，如果不徵召，就辦初選，就會有完整的初選辦法，他全力以赴。

此外，朱立倫也在講座活動致詞時說，媽祖都會託夢給大家，但媽祖只會說要多做好事、多做善事，多幫助別人，一定會平安健康，「媽祖不會託夢給我叫我選總統」。

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