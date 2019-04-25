「沒收初選是惡意謠言」 蔡再向賴喊話：1+1大於2不是惡

2019-04-25 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕外界有傳聞指出，民進黨總統初選，黨內恐「沒收初選」，行政院前院長賴清德昨稱，若不幸走到這地步，黨離惡的距離真的非常近了。對此，總統蔡英文今上午受訪時直言，沒收初選是「很惡意的謠言」。

記者詢問蔡英文，昨上博恩的脫口秀節目，曾提到向賴清德喊話，說1+1一定大於2，但賴認為現在若沒收初選，那民進黨跟惡的距離，恐越來越近了。

蔡英文回應，「沒收初選的說法，確實是謠言，而且是很惡意的謠言，這段時間卓主席也辛苦了。我說的2，不是與惡距離的那個惡，我說的2是1+1大於2，這是我們支持者的期待，我們作為黨的政治人物，我們不能夠讓我們的支持者過分的憂慮」。

另有記者提問，與其讓謠言這樣傳，有沒有可能在禮拜六遊行時，跟賴清德好好地來個二會、講清楚說明白。

蔡英文表示，我們尊重黨的五人小組，那在週末的遊行，我們也會尊重主辦單位；目前還沒精確地掌握整個情形。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/