民調下去黨就分裂？ 賴清德：初選不可怕

2019-04-19 16:59

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天說，有民調一定有競爭，有競爭一定有攻擊嘛，那有攻擊之後，這個黨要怎麼團結？對此，前行政院長賴清德回應，初選不可怕，這不是脫黨競選，只要初選過程力行君子之爭，好好向國人表達政見理念、要將國家帶往何方，相信可以贏得國人支持。相信民進黨中央、黨主席卓榮泰會妥善處理。

賴清德今天下午於台北市西門町舉行新書《用行動帶來希望》簽書會，許多支持者冒著細雨等待，還有支持者舉著「我愛賴清德」、「賴清德選總統」等標語，到西門町徒步街入口迎接賴清德「大進場」。

蔡英文總統今天於宜蘭指出，「一加一一定大於二，所以很多人主張說不然民主機制用民調。民調蔡英文不會輸，但是如果要民調下去，這個黨就分裂了。因為，有民調一定有競爭，有競爭一定有攻擊嘛，那有攻擊之後，這個黨要怎麼團結？」

對此，賴清德下午在簽書會說，民進黨是民主政黨，初選是民主程序，民進黨初選制度有其程序，先協商，協商不成就進入政見發表、或是辯論，再來，就是用民調決定誰代表民進黨，這是民進黨完整民主程序，這個民主程序一定要珍惜。

賴清德強調，國民黨也正在進行初選，初選不可怕，這不是脫黨競選，只要初選過程力行君子之爭，好好向國人表達政見理念、要將國家帶往何方，相信可以贏得國人支持。相信黨中央會妥善處理。

此外，蔡英文說，台灣一下子韓國瑜、一下子郭台銘，都是誰在創造這些神話，創造這些台灣人錯誤的想像，「中國沒有干預這一局？我不相信！」對此，賴清德說，這部分我沒有資訊。

賴清德說，民進黨的初選制度由來已久，不管是議員、縣市首長等等，初選並不是新設的制度。他相信黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉有能力處理。

在年輕選票上希望能急起直追的賴清德，被問到在西門町辦簽書會是否希望爭取年輕族群支持？他笑說，每個年齡層都希望得到他們支持，未來會針對不同年齡層，提出治國藍圖。

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