民進黨爆「分裂說」 黃偉哲這麼看…

2019-04-19 18:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨黨內總統初選紛擾，對於總統蔡英文今日（19）提到民調她不會輸，但是「黨會分裂」說法引發議論；對此，台南市長黃偉哲受訪表示，黨內初選機制已經啟動，希望總統蔡英文、前行政院長賴清德之間有很好對話與溝通，雙方支持陣營不要公開放話，對於參選人及民進黨都沒有好處，他也盼望有第2次、第3次「蔡賴會」，甚至兩人私下會面也行，以利整合意見。

黃偉哲認為，至於民調要不要作？對參選人有沒有影響？他無法作預測，到時候就會比較明確，其實現在情勢，國民黨、民進黨藍綠陣營都有一股聲音要求不要辦初選，直接走徵召，雖然雙方立足點各不同，但是要不要維持初選制度，也都考驗國、民兩黨主席的政治智慧。

黃偉哲說，對民進黨而言，初選已進行一半，還改過1次遊戲規則，走到這個關頭，初選是否繼續或中止，或是改為徵召，尚待密切觀察，他也希望黨中央的態度與立場儘快決定，讓基層有所遵循，「否則前胸貼後背，壓力實在太大了」。

黃偉哲說，由於外界挺蔡、挺賴意見分歧，基層各種聲音都有，就易產生燥動而彼此互相攻擊，這是最讓他感到不安之處，因此期望黨中央促成「蔡賴會」再碰面，或是有壓力的話，兩人也可以私下見面，談出個結果，這是令人樂見的。

據了解，總統蔡英文今天在公開場合提到「民調蔡英文不會輸啦，但是如果要民調下去，這個黨就分裂了啦。因為有民調一定有競爭，有競爭一定有攻擊嘛，那有攻擊之後，這個黨要怎麼團結？」引發外界各種不同解讀。

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