民進黨初選時程傳延後 眾綠委要求「尊重制度」

2019-04-09 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選協調期進入最後階段，蔡賴協調陷入僵局，外傳蔡英文昨與賴清德會面時主張「現任優先」，協調小組成員之一、民進黨團總召柯建銘今澄清，蔡並沒有提到「現任優先」的討論。針對「挺英」陣營主張現任優先及有意延長初選時程，部分民進黨立委則是表示不贊成。

綜合媒體報導，立委葉宜津今日受訪時提到，民主進步黨的「民主」是放在最前面，所以一定要遵守制度，有制度就應該照制度走，要尊重制度。葉宜津舉例，就像參加200公尺的賽跑，突然跑到一半講說這是1000公尺的比賽，「這樣子不對」。葉宜津也向「挺英」陣營喊話，強調如果真為了蔡英文好，就要努力展現蔡的政策及論述，而不是用這種方式。

立委李俊俋則指出，現在關於總統、立委初選傳言很多，但是制度規定得很清楚，民進黨傳統以「機制」為自豪，相信制度、尊重民主，這才是民進黨的基本價值，也是最好的方式。李強調：「太多揣測、太多放話都沒有必要，規定怎麼做，我們就照機制走。」

立委林俊憲認為，如果人選是由「改變規則」產生，那麼不管是誰都打不贏2020，質疑為何要延期，應依照黨機制走，輸的人才會心服口服，面對黨員、社會也應該要公平公正。

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