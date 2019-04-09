避免擦槍走火保持緘默 蔡英文：我從來沒有怯戰紀錄

2019-04-09 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選協調期將於週五截止，現任總統蔡英文、前行政院長賴清德協調陷入僵局。今天上午11時15分左右，蔡總統召開記者會，表示為避免擦槍走火、給協調小組空間，才在某種程度上保持緘默，然而「我從來沒有怯戰的紀錄」。

蔡英文表示，這個記者會欠大家蠻久的，這段時間因出訪行程、很多國政上的事情要處理，另一方面因黨的協調小組正在運作中，希望給其多一些彈性，「所以我一直沒有對整個民進黨的總統初選議題發表很多意見」；這段時間以來，為「避免擦槍走火」、給協調小組較大的空間，「所以我某一種程度都保持了緘默」，並強調「我倒是從來沒有怯戰的紀錄」，自己一路走來經歷許多選戰、領導民進黨多年，最大期待是能夠團結、勝選，「怯戰不是我的風格」。

蔡英文指出，2012年她也參與總統提名初選，當時同台競爭的是現任閣揆蘇貞昌，那時總統大選沒贏，當時初選帶來的負面效果為何，相信民進黨都曉得，只要進入競爭性階段，「那大選就從來沒有贏過」，並指登記到初選階段，期待黨中央能找出勝選方案、明年能團結打場勝利的戰爭，儘管外人給她貼標籤、攻擊，她都選擇忍耐，希望給協調小組最大空間。

蔡英文提到，她的思考是，她是現任總統，民進黨是執政黨，執政黨如何處理總統提名，一定會影響國政、政府運作與政策實施，所以她的立場很清楚，即必須以團結為目標、尋求勝選最大可能性，這樣才能延續執政理念、將初選對現在的執政衝擊降到最低，這是她面對協調小組一貫態度，昨天會面也做這樣的表達。

蔡英文提及，面對這一局，不是個人使命感問題，而是會牽動民進黨、台灣、國家的未來，全黨必須嚴肅以對，過去或許有人不適當放話，希望能適可而止，她也會約束幕僚注意。另外，不論是民調決勝負、協調提名、現任者優先，相信都只是過程，重點不在誰贏初選，而是怎樣打贏大選，最重要的使命就是解決這個問題，讓黨保持團結、爭取勝選最大可能性，這需要整個黨意志力的投入，不是她跟賴兩人間的問題，而是全黨的事情。

蔡英文說，她是總統，提名的過程與結果，也會影響國政、公務部門的軍心，必須嚴肅、冷靜地處理挑戰。而打過初選的人都知道後果，問題不在候選人，真正問題是支持者間矛盾對立，若一直在想初選，卻忘記了大選才是重點，她希望能團結全力勝選，至於初選的裂痕，歷歷在目，過程確實傷害很大，所以昨天會面時，她有告訴協調小組成員們，這一局要自問，要誰退還是要合作，若合作是選項，就該全黨傾全力走合作的方向，若相信合作才是勝選最大可能性，全黨也應往這方向走。

蔡英文表示，她可以跟任何人合作，過去他跟蘇競爭過，現在也合作得很好，賴也曾是她的行政院長，還是做得最久的，她認為黨唯有合作才能成就大局，實現對台灣的責任。

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