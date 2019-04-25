韓國瑜仍缺席行政院會 今出席高雄銀行慶富案專案報告

2019-04-25 10:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被蘇揆點名從不參加行政院會的高雄市長韓國瑜，今天依然缺席行政院會，不過，他今天受邀出席高雄市議會高雄銀行慶富案專案報告，會中，韓國瑜仔細聆聽，不時與副市長洪東煒、財政局長李樑堅「咬耳朵」。

今天的行政院會，高雄市政府由秘書長楊明州列席。韓國瑜於上午9點多抵達高雄市議會，媒體一擁而上，詢問他對5點聲明有無最新意見？但韓國瑜急著進入會場，並未回答媒體問題。

會議由高銀總經理王進安進行報告，他指出，高銀與慶富從1992年起，開始有資金借貸往來，當時約放款金額約3至5億元，較集中在2013、2014年，在獵雷艦標案中，高雄銀行只為慶富做履約金保證，並未核貸其他款項，與後來9家銀行聯貸案也沒關聯，因此高銀於獵雷艦案並無損失。

慶富案共拖欠高銀款項11.9億元，扣除擔保品抵銷4億，剩下7.62億元呆帳，高雄銀行已於2017年底、2018年1月分兩次打銷呆帳。

已發布接任華南金董事長的高銀董事長張雲鵬，今天也出席專案報告，稍後將回答議員的質詢。

日前市議員李雅靜質疑高銀核貸慶富是不是弊案？當時張雲鵬曾強調，客觀來說不是弊案，是失敗的放款案，問題在於「徵信做得不夠確實」，遭金管會以作業有疏失裁罰800萬。

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