財政部調高銀張雲鵬掌華南金 韓國瑜：不尊重高市府

2019-04-08 17:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕財政部發布新聞將由高雄銀行董事長張雲鵬出任華南金控董事長；高雄市長韓國瑜今午強調，待4月25日市議會「慶富案專案報告」結束後，再談高銀人事異動案，他認為，市民和各界都想了解慶富詐貸案的來龍去脈，專案報告之前的重要人事案並不妥適，直指財政部這項人事案不尊重高雄市政府。

韓國瑜肯定張雲鵬的能力，但正逢市議會專案調查慶富案期間，財政部突然的董事長人事調整，「我不願往不好的方向聯想」，但也應等市議會專案調查後再說，這樣才是尊高雄市政府、高雄市民，任何人在人生工作崗位上「好聚好散」，但慶富案還待說清楚、講明白，此時此刻最重要人事異動不妥適。

市府表示，張雲鵬自華南銀行總經理退休後，106年6月受高雄市政府委託，擔任高雄銀行公股代表召集人，並出任董事長一職，由於106年8月間適逢慶富公司爆發詐貸及虛偽增資案，引發社會各界關注，高銀對慶富集團的貸款成呆帳，後續高銀業務缺失問題之檢討與改善事宜，也在張雲鵬任內完成。

目前高雄市議會已成立專案調查小組並進行調查中，以及即將於4月25日進行的專案報告之時，均需借重張雲鵬的金融專長以及對案情了解，協助市府及議會釐清，故市府現階段「不考慮其辭任高銀董事長」。

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