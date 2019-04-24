香港佔中9子判刑 時代力量：台灣人應一起「抗命」

2019-04-24 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕2014年在香港發起「佔領中環」運動的「佔中9子」日前被法院裁定罪名成立，其中戴耀廷、陳健民、朱耀明等「佔中3子」更被判刑16個月，對此，台灣政黨時代力量呼籲，「香港的朋友千萬不要放棄民主及自由」，同時台灣人也應站出來，和香港一起「抗命」，否則「今日香港明日台灣」將真實上演。

時代力量今在臉書上發文聲援「佔中9子」；時代力量表示，他們對於中共操控港府「秋後算帳、打壓民主而犧牲法治」感到遺憾，「佔中9子」今被判刑的結果，再次印證中共當初對「一國兩制」及「香港自主」的承諾根本是謊言，北京就是視人權及自由為洪水猛獸，香港的處境岌岌可危。

時代力量指出，中國對民主的迫害，不是只有香港受害，台灣現在也正面臨相同的問題，我們必須有更充足的防衛機制及行動，並且積極保護台灣的國家安全與機密，建立台灣民主制度的防火牆，否則「今日香港明日台灣」將真實上演。

時代力量呼籲，香港的朋友千萬不要放棄民主和自由，台灣人也應持續「撐香港、撐民主」，和香港一起「抗命」，希望所有珍視民主自由的朋友都能站出來，勇敢「向一中、中共極權說不」！

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