香港佔中九子今判刑 最高被判16個月

2019-04-24 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕為爭取普選，2014年的佔中運動以公民抗命為手段，採取佔領香港金融區中環的交通要道。而佔中九子案今（24）日判刑，陳健民、戴耀廷、朱耀明因為串謀公眾妨擾，遭法院判刑16個月，其中朱耀明緩刑2年，陳健民、戴耀廷即刻入獄；張秀賢被判社會服務令200小時；陳淑莊則因可能需做腦部手術，刑期延後至6月10日宣判。

綜合港媒報導，9名被告分別為「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明；立法會議員陳淑莊、邵家臻；學聯前常委張秀賢、鍾耀華；社民連副主席黃浩銘、民主黨中常委李永達。此案今早10點開庭，但大批支持者早在清晨5點多就已在庭外守候，「佔中九子」也於上午9點多到場與支持者見面，他們表示已有入獄的心理準備，會欣然面對結果，也盼支持者不要放棄。

法院裁定，戴耀廷、陳健民「串謀作出公眾妨擾罪」、「煽惑他人作出公眾妨擾」，首控罪16個月，第二控罪8個月；裁定朱耀明「串謀作出公眾妨擾罪」，判刑16個月，緩刑2年。

而陳淑莊、邵家臻、張秀賢和鍾耀華則裁定「煽惑他人作出公眾妨擾」、「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，除了陳淑莊因腦瘤壓迫腦幹，必須進行手術因而延後判刑外，邵家臻、鍾耀華被判刑8個月，鍾耀華則可緩刑2年，而張秀賢只被罰200小時的社會服務。

而黃浩銘裁定「煽惑他人作出公眾妨擾」、「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪」，遭判8個月；李永達裁定「煽惑他人犯公眾妨擾罪」，遭判8個月但緩刑2年。

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