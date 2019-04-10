連署挺佔中九子 香港中大學生會：承繼前志抵抗極權

2019-04-10 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕日前香港法院宣判，2014年香港「讓愛與和平佔領中環」（雨傘）運動9名發起人「煽惑妨礙公務」等所有罪名成立。對此，香港中文大學學生會（CUSU）今（10）日晚間發起「中大學生聲援雨傘運動九子聯署」希望香港青年學子站出來一起支持、承繼前人之志。

據香港中文大學學生會聲明表示，5年前佔領中環的「雨傘運動」是前人為捍衛香港民主自由，揮灑汗水、抵抗暴政的行動。

據了解，9名發起人中，鍾耀華及張秀賢皆為前中大學生會會長，陳健民和邵家臻亦是中大校友。中大學生會大力讚揚且由衷感謝他們對香港的犧牲和付出。

聲明表示，香港雨傘運動不僅是青年的政治啟蒙，更是無數港人的共同回憶，寫下了香港民主史上的重要章節。如今官方不斷打壓當年的抗爭者，十分可恥。

他們喊出「承前志抵極權，衛我城抗荒誕」的口號，希望承繼前人之志，繼續努力建構一個真正屬於香港人的香港，並深信歷史的長河終會證明這些無私之人的清白。

中大學生會聲明全文如下：

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