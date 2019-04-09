香港佔中案9人判罪 陸委會：突顯「一國兩制」的危險本質

2019-04-09 19:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港「佔中」案今裁決，9名被告罪名成立，陸委會表示，「佔領中環行動」是香港民眾爭取民主普選的和平抗議行動，我們對占中人士遭控之罪名成立感到遺憾。以國家強權、法制武器侵犯天賦人權的政府，非但無法獲得民心的敬重，更突顯「一國兩制」的危險本質。

陸委會說，「人必自侮而後人侮之」，香港移交中國大陸21年來，中共不斷侵蝕香港政治、自由、人權及法治，是港人及國際社會對「一國兩制」信心下降的主因。我們希望相關方面深切省思，何以香港民眾甘冒被判刑風險，仍要上街爭取民主；一再以強權壓制人民冀求的執政者，才是造成「一國兩制」污名化的主犯。

陸委會說，台灣與國際社會相同，均長期高度關注香港情勢。我們認為，執政者應以正面、包容的態度，回應港人對民主、自由的期許；並呼籲相關方面應信守基本法對香港「一國兩制」、「港人治港、高度自治」的承諾，確實尊重人民和平表達意見的權利。

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