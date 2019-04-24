中市議會推擠演變成性騷擾 女議員爆哭「我胖錯了嗎？」

2019-04-24 16:27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議員羅廷瑋、賴佳微日前在議會互嗆對方「阿姨」、「小孩子」，今日又因質詢時互相推擠，賴佳微指羅廷瑋碰到她、對她性騷擾；羅回說「阿姨，歹勢，我沒有吃那麼辣」。賴佳微覺得受辱，當場爆哭，不斷問說「我沒有結婚，錯了嗎？我胖了，我錯了嗎？」大會主席、副議長顏莉敏稍後指示議會人員調出質詢畫面，釐清當時情況。

台中市議會今日進行花博預算及執行專案報告，民進黨與國民黨議員各自準備看板表達訴求，在市長盧秀燕答詢時，議員們拿著看板包圍盧秀燕，場面混亂。

賴佳微與羅廷瑋剛好站在一起，賴佳微不斷說「不要碰我」，其他國民黨議員反而要賴佳微「不要靠過去」，羅廷瑋則對賴佳微說，「拜託妳不要這樣」，「阿姨，歹勢，我沒有吃那麼辣」。

主席宣布休息10分鐘後，賴佳微表示，同事之間彼此尊重，不要說話那麼不客氣。她越說越委屈，哭著問在場議員「告訴我，我錯在哪裡？我一個女議員，我沒有結婚，錯了嗎？我胖了，我錯了嗎？」

羅廷瑋不斷向賴佳微拱手道歉，他也請主席調出畫面，並表示，如果他有不當動作，願意自請處分，如果沒有，就還給他清白，因為他剛結婚，必須對太太負責。

顏莉敏除了指示議會人員調出質詢畫面，釐清當時情況，也表示，議長張清照已經囑咐過，請羅廷瑋注意言行。

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