從來沒有過！彰議3讀會突然延後開理由是…

2019-04-18 14:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕史上頭一糟！彰化縣議會今開第19屆第2、3次臨時會，議程最後1天，進行縣府追加（減）預算案的2、3讀會議，以往最晚在中午12點之前會議開始，但今議會卻臨時通知，延後到下午2點，過去曾有過早上開議一路挑燈夜戰，開到隔天凌晨結束，從來沒有過下午才開議，對此，縣議會表示，因為議長謝典林臨時有重要公務在身，不得不延後開會時間。

有議員私下抱怨，臨時更改開會時間，行程被打亂。也有議員自嘲說，議長神通廣大，知道下午1點1分會發生強震，趕緊避開地震。還有議員表示，今天上午，縣長王惠美參加和美鎮「林公丁印老先生公祭典禮暨捐贈彰化縣消防局12導程心電圖機儀式」，配合王縣長行程，只好延到下午開議。

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