誰相信！中國國台辦兩度稱「不介入台灣選舉」

2019-04-24 13:50

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國雖多次稱「不介入台灣選舉」，實則從1996年台灣總統直選以來，干預不曾間斷，不僅透過假消息、網軍，最近還招募台灣在地的網軍， 甚至透過「紅頂商人」表態。不過，中國國台辦今天舉行記者會，發言人馬曉光又兩度聲稱「我們不介入台灣地區選舉」。

路透報導，美國在台協會（AIT）主席莫健日前在台北表示，「中國顯然加強了散布假消息並直接對台灣施加影響力的行動」；他並說，中國方面的這種企圖令美國憂心。

馬曉光今天在記者會上對此表示，「我們已經多次強調指出，我們歷來不介入台灣地區選舉」。他並稱：「民進黨當局慣於散佈誣衊之詞、造謠抹黑。現在美方有人照搬民進黨當局毫無根據的說法，是不負責任的。台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。」

此外，蔡總統日前表示，國民黨總統初選可能人選近來頻被創造神話，她不相信中國沒有干預。馬曉光在記者會上回應此事時簡短表示，「我們不介入也不評論台灣地區選舉。所謂『大陸干預』的說法，純屬無稽之談，別有用心。」

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