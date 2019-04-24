旺旺收取中國152億補助金 中國國台辦幫腔

2019-04-24 11:58

〔記者鍾麗華／綜合報導〕據媒體報導，中國旺旺集團傳出近11年來積極領取中共補助，旺旺中國2007至2018年財報顯示，近11年領取中國政府補助金約新台幣152.6億元。中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會表示，「我們的政策是普惠的、依法依規，對所有台灣企業都一視同仁。」

「蘋果新聞網」日前引用香港交易所公布的旺旺中國財報，表示在當年度的「其他所得」項下，有一筆政府補助金達人民幣4.77億元。財報稱：「政府補助金指從各政府機構收到的補貼收入，作為給予本集團在中國若干附屬公司的獎勵。」

報導並指出，中國旺旺財報中「政府補助金」的說明，只說明取得補助金後，將如何認列，以及使用補助金時該如何入帳，並未明確交代補助原因及使用明細。

中國國台辦今天舉辦例行記者會，馬曉光回應提問時表示，「發佈這個消息的媒體，其特定的政治立場大家都十分清楚。在這個時候，它發表這個消息的動機，大家也都看得很清楚。」

馬曉光說，「我們也注意到，旺旺集團已經公開發表聲明予以澄清，反駁其不實之詞。在這裏，我要指出的是，多年來，我們鼓勵和支援台資企業在大陸投資興業，並採取積極措施為他們提供各種便利，提供同等待遇，分享大陸發展的機遇，幫助他們在大陸實現更大更好的發展。」

陸委會日前對外說明表示，中國大陸慣以補貼政策促進產業發展，台商在陸企業接受當地政府補貼或優惠措施，無違反兩岸條例的問題。但若中國大陸基於政治目的，以補貼方式介入台灣媒體經營，我政府須加以防範。陸委會也呼籲旺旺集團說明領取中國大陸補助的具體情況，以解除外界疑慮。

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