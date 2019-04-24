「韓五點」添總統初選紛擾 侯友宜嘆：誰有關心市政？

2019-04-24 10:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對2020總統大選，高雄市長韓國瑜昨發表聲明，表態不參加現行制度的初選，並砲轟國民黨中央政治權貴熱中密室協商，為黨內總統初選再掀波瀾。新北市長侯友宜今天感慨表示，每天打開報紙一看都是總統選舉的新聞，誰有關心市政嗎？他呼籲中央應快速明確制定遊戲規則，不要再談政治口水，造成內耗。

侯友宜今天上午主持市政會議，對於昨天拋出「天下至廣，非一人所能獨治」的言論，媒體詢問，是否暗示國民黨不能只靠韓國瑜一個人？

侯友宜表示，一個團隊是要大家凝聚共識，朝一個目標往前走，一件事情的完成絕對不是一朝一夕，必須互相體諒，了解對方想法，把自己的角色扮演好，目標一致，團隊就能往前推進，如果大家紛紛擾擾，不管用什麼角度看，民眾怎麼活下去呢？不要弄得你我搞不清楚方向，人民生活困苦，大家還在紛紛擾擾，沒有意義。

是否給予黨中央總統初選制度的建議？侯友宜指出，黨中央只要下定決心，清楚明確讓有意願參選的人能夠加入這個行列，找出一個民眾最能夠接受、支持力量最大、勝選機會最高的人參與這場總統選舉，帶給台灣有未來、有希望的好人選， 我們都會全力支持。

侯友宜感嘆說，現在每天打開報紙一看，都是總統選舉的新聞，誰有關心市政嗎？誰有關心中華民國的民眾生活面臨的困境解決了沒有嗎？每天談政治口水無意義，講多了都在內耗，台灣是沒有未來的， 我們好好凝聚所有的力量，傾聽人民的聲音，為人民解決困難，這才是執政者應做的事情。

是否贊成韓國瑜展現更大抱負參選總統？侯友宜回應，每個人都有他的想法，我們要尊重，他只期盼黨中央把遊戲規則訂好，只要能夠為中華民國做事的人，有抱負、有理想、願意犧牲奉獻，面對困難也願意承擔的人，得到人民最大的支持，才是人民所幸。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/