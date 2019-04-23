韓國瑜將表態拒絕初選？ 親韓人士：避免被批落跑市長

2019-04-23 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕針對2020年總統大選，國民黨黨內對高雄市長韓國瑜呼聲高漲，韓今日凌晨確認，將於上午的市政會議後發表正式聲明。有媒體引述韓國瑜陣營人士指出，韓陣營在備妥的聲明中，將表態拒絕初選，因為韓很在意高雄市民的感受，表態拒絕才能避免被批「落跑市長」。

韓國瑜近期不斷被討論是否會投入總統大選，高市新聞局今天凌晨確認，高雄市長韓國瑜今上午市政會議後，將針對2020總統大選個人看法與心聲，發表正式「聲明」。

《ETtoday》引述韓陣營人士透露，韓國瑜對2020總統大選相當重視，因為國民黨若再敗，包含國民黨本身及中華民國都要消失在歷史上。韓陣營人士也說，韓在訪美過程中感受到華僑擁戴的力量，增加了他參選2020的決心，並指韓高喊「明年1月11日台灣見」，就是一個訊號。

不過韓陣營人士也說，韓國瑜很在意高雄市民的感受，畢竟上任才剛過百日，且截至目前尚無一份民調，有過半民眾希望韓國瑜參選總統。因此在韓陣營在備妥的聲明中，將表態拒絕初選，以免遭受「落跑市長」批判。

此外，有知情人士透露，韓國瑜的夫人李佳芬22日曾說出「被人被開槍的感覺很不舒服」，此是針對鴻海董事長郭台銘參選，讓原本走向徵召的劇本又偏向初選，讓韓陣營覺得被突襲、相當錯愕。

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