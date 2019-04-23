韓上任百日不知義聯申請國賠敗訴 民進黨：地方治理崩壞

2019-04-23 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕針對日前有網友整理高雄市長韓國瑜專訪，發現義聯集團向高市府請求國賠早已敗訴確定，韓卻以為高市府敗訴還要國賠200億元的事件，民進黨22日表示，由此事可以看出，韓只重噱頭、缺乏專業的執政風格，可能造成地方治理的全面崩壞。

民主進步黨發言人李晏榕昨日表示，最高行政法院日前做出判決，駁回義聯集團要求高市府國賠的上訴，且事實認定前市府團隊勒令義大停工是依法有據，但韓國瑜卻在媒體專訪時罔顧事實，堅稱市府已敗訴，還說市府告義大是所謂的三輸，從韓為違法開發者辯解的行為，可以看出韓無心於地方治理，甚至意圖毀壞前人努力奠定的治理基礎，致使地方政府監督的信譽蕩然無存，將讓人民成為真正的輸家。

李晏榕指出，在義大的違法開發屬實，法院都判決確定的情況下，韓國瑜仍「好傻好天真」地搞錯，質疑韓是為了護航財團而抹黑前市府，「好壞好故意」地亂扯？還是目前的高雄市政府，連如此重大而基本的訊息，都無法下情上達？是否表示神經系統即將癱瘓？

李晏榕也提到，檢視國民黨籍縣市首長上任百日，除了韓國瑜空頭政見支票屢屢跳票、自承對市政不瞭解，又發生搞錯義大案這樣離譜的事外，台中市長盧秀燕也有帶著「谷關空氣瓶」上任，以及核准宣揚武統遊行、廢止青年議會、取消參與式預算計畫等爭議事件，不由得令人對接下來四年的市民生活深感憂心，也看見地方治理可能崩壞的危機。

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