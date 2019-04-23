到底選不選？ 韓本週發聲明

2019-04-23

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜是否參與國民黨二○二○總統黨內初選，引發關注。他昨表示，對二○二○的「聲明」大致分四個面向擬定，原訂今天（廿三日）公布，因內部討論有些問題，且需字字推敲，所以改在本週內公布；他同時呼籲支持者及網友秉持愛與包容，別發表過激的文字表述。

內容還要推敲 最遲週五前公布

韓國瑜說明，四個面向第一是感謝大家、海內外的關切；第二是對國民黨黨內初選的態度；第三是對中華民國未來的擔憂；第四是對高雄未來的發展。

他說，相關內容正在草擬，這個聲明也是對於過去這一段時間，因為二○二○年總統大選，非常多人關心韓國瑜，所以應負責地發表一個聲明，在聲明裡面一定會和大家解釋清楚，可以說是字字推敲。

韓國瑜指出，原本希望能在今天（廿三日）公布聲明，但因內部的討論仍有一些問題，可能改為本週內公布。韓昨晚進一步表示，聲明不會拖過禮拜五，草稿差不多出來了，請大家稍微忍耐一下。

韓國瑜說：「不是我們要拿喬，因為茲事體大，海內外關心的太多了，所以團隊非常謹慎，希望大多數人都能滿意，請再給我們一點時間。」

媒體追問韓國瑜對於自己民調領先群雄的看法，他回應，非常感謝各界朋友，以及海內外好友對韓國瑜的關注，不久前去美國、新加坡、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門等地，都可以強烈感受到海外僑胞、海外台商，對二○二○年整個中華民族走向非常關切，有些感情、期待投射在他身上，他會儘量做。

有部分支持者放話，韓國瑜若不出來，就要燒黨證；韓國瑜呼籲所有支持者能理性，他覺得政治實在不應過度激烈，對一個和諧社會來說，並沒有正面幫助，台灣社會應盡可能和諧下來，大家冷靜一下，靜靜觀察整個台灣政治局勢的走向。

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