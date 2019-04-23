特別辦法解決徵召、黨權問題》 一次解套 韓、郭直接納初選

2019-04-23

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘宣布參與國民黨總統初選，但郭參與黨內總統初選的黨權有疑慮，國民黨擬提特別辦法因應，將徵召高雄市長韓國瑜參加初選與郭台銘的黨權問題一併解決，把兩人納入總統初選，最快明天中常會就會有相關討論，以便最快在五月八日通過特別辦法，為韓、郭解套。

最快明天中常會討論

郭台銘宣布參與國民黨總統初選，國民黨啟動因應作為，由黨主席吳敦義頒發榮譽狀給郭台銘，並稱其為「同志」、「黨員」驗明正身，國民黨認定郭有國民黨籍無庸置疑，但國民黨二○○○年辦理黨員重新登記時，郭未登記，是否有參與初選的黨權？黨內認為有疑慮。

依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第六條規定，「入黨或回復黨籍滿四個月，黨籍完備，依規定繳納黨費，具有黨權者，得申請提名登記。」但郭台銘在四月十七日獲頒榮譽狀，恢復黨籍若從該天起算，恐怕要到八月中才有參與黨內初選的黨權，實務上趕不上明年大選。

黨內打算幫郭、韓一併解套，讓兩人都能參加總統初選。中常委姚江臨認為，一定要提出特別辦法，否則解決不了兩人的參選問題，用同一個特別辦法解決也比較單純；畢竟國民黨百年來也才碰到第一次而已，影響不會很大，明天中常會就可能討論。

中常委呂學樟表示，他已連署完成修正提名辦法第六條，將在明天中常會提案。呂也指出，若修改提名辦法包括立委、縣市長、鄉鎮市長等，範圍較廣，黨內有聲音就是可針對二○二○總統大選另提特別辦法，加入「有特殊貢獻者不受四個月限制」，牽涉範圍較小。

中常委曾文培指出，他將在明天中常會上提案建議尋求常會共識，由黨中央主動將韓國瑜納入民調。另外，民調應採全民調，若民調最高者與其他參選人的誤差範圍在五％以上，黨就提名這位民調最高者；但若有幾人誤差範圍在五％以內，就這幾人再做一次民調，提名最後勝出者。

中常委建議六月再辦理

曾文培說，他也會提案建議六月再開始進行初選作業，因為民進黨總統人選可能會拖到五月底，台北市長柯文哲也可能參選，只是遲未表態，國民黨不用急。

對於黨內醞釀提特別辦法，黨務人士表示，明日中常會沒有安排相關議程，中常委也尚未有相關提案。此外，黨主席吳敦義與韓國瑜等人的會面仍在安排中，所有會面敲定後將一併公布，沒有密會的問題，「吳韓會」規劃也不會因為韓國瑜近期將發表的聲明而有所改變。

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