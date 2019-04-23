與選民接觸 王照既定節奏走

2019-04-23

〔記者邱燕玲、江志雄／綜合報導〕國民黨二○二○總統黨內初選規則至今未定，已表態參選總統的國民黨立委、前立法院長王金平仍按照自己的節奏走，與選民直接接觸。王陣營認為，這些行程在媒體上雖看不出有什麼特別，但和空氣票不同，是基層實力的展現。

展現基層實力

和空氣票不同

鴻海董事長郭台銘宣布參選總統後，國民黨內的太陽競逐更加熱鬧。有政壇人士提醒，此時國民黨主席吳敦義的心態值得關注，因為最近政壇上傳出一個說法，有位經常與吳敦義見面的人士透露，吳主席的任務其實是推一個不會當選的總統候選人，但國會席次過半，「這樣吳敦義就能成為最有影響力的黨主席」，「到時候誰是老大就很清楚了」。

據瞭解，部分藍營內部的研判分析認為，郭台銘與高雄市長韓國瑜選票沒擴張性，民進黨最希望這兩人之中的一人代表國民黨參選總統，因這兩人不會選上，而民進黨一定會整合好；若國民黨推出的人選選上總統，吳主席就變得不重要；若國民黨沒選上總統，但立委席次過半，這樣吳敦義就能成為最有影響力的黨主席。

另一位表態參選總統的前新北市長朱立倫，上週六到花蓮拜會剛出獄的前花蓮縣長傅崐萁，王金平昨天一早也到花蓮與傅共進早餐，傅並動員花蓮市、吉安鄉村里長到場為王助陣。

王金平表示，他到花蓮是瞭解地方建設需求，「也來看看老朋友」。羅東博愛醫院創辦人許文政日前辭世，王金平昨也到靈前獻花致意。對於黨中央擬以特別辦法徵召韓國瑜參加黨內總統初選，王回應表示，他尊重黨中央的處理，希望趕快公布提名機制，建立明確的遊戲規則。

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