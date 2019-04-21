打臉郭台銘說台灣人吃不飽 陳吉仲︰恐是舊資料弄錯事實

2019-04-21 15:55

〔記者黃以敬／台北報導〕針對郭台銘臉書指台灣有越來越多人吃不飽，是農委會主委陳吉仲親口說的，「他說現在台灣每天至少有160萬人吃不飽，而且他還說比10年前成長2倍！」但陳吉仲今日受訪隨即打臉指出，郭董恐是舊資料「移花接木」弄錯事實，當年所說「台灣每天至少有160萬人吃不飽」是2013年馬英九執政時期的學界調查報告，估算當時因為資源分配不均問題，國內有約160萬人熱量攝取較不足、意即「吃不飽」，而這數據是比2003年高出2倍，與蔡政府並無關。

陳吉仲強調，反而因為這調查，蔡英文總統選前就把改善這問題列入政見，決心要改善農業資源不均問題，上任後更祭出多項措施，包括擴大學童免費營養午餐約45萬人次受惠、百萬學童午餐四章一Q提升品質、營養，更與食物銀行合作提供弱勢家庭等等，去年全國農業會議也將糧食分配問題列為重點，就是要把國人糧食及資源分配作更公平分配及妥善運用，這些都在改善中。

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